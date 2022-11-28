Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу над «Автодором» (89:76) в матче Единой лиги ВТБ.

«Это была отличная игра для нас. Реакция команды на поражение от УНИКСа оказалась правильной. Мы знали, что у соперника хорошая команда, которая любит и умеет атаковать. Поэтому мы сегодня особенно сконцентрировались на защите, старались остановить их. И первыми 35 минутами матча я безусловно доволен. Потом мы ослабили давление — и «Автодор» сразу показал, как мог бы нас наказать, если бы мы играли не на полной концентрации с самого начала», — приводит слова Секулича сайт лиги.

«Локомотив-Кубань» занимает пятое место в турнирной таблтце, одержав семь побед в 13 играх. «Автодор» идет на девятой строчке — 4 победы в 13 матчах.