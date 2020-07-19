Эррик Макколлум покидает УНИКС

Защитник Эрик Макколлум покидает УНИКС. Клуб решил не продлевать контракт с 32-летним американцем, сообщает пресс-служба казанцев.

Ранее появлялась информация, что Макколлум готов даже пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в команде.

Баскетболист выступает за УНИКС с сентября 2018 года. В завершившемся сезоне американец стал лидером команды по набранным очкам и передачам в матчах Лиги ВТБ — 19,9 очков и 3,6 передачи в среднем за игру.