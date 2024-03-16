УНИКС нанес «Енисею» пятое поражение подряд

УНИКС в гостях обыграл «Енисей» в матче второго этапа группы А Единой Лиги ВТБ — 93:69.

Самым результативным игроком встречи стал защитник красноярцев Ксавье Ратэн-Мэйс, набравший 28 очков.

УНИКС продолжает лидировать в группе А Единой лиги ВТБ. «Енисей» потерпел пятое поражение подряд и замыкает таблицу из шести команд.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Енисей» (Красноярск) — УНИКС (Казань) — 69:93 (20:22, 14:17, 9:26, 26:28)

Е: Ратэн-Мэйс (28), Бич (8), Карпенко (7)

У: Найт (19), Грин (16), Димитриевич (14)

16 марта. Красноярск. «Арена-Север».