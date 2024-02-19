Единая лига ВТБ рассматривает варианты с проведением Матча звезд в регионах

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о том, что лига может в будущем провести Матч звезд в регионах России.

«Мы рассматриваем это. Я думаю, что в ближайшее время к концу сезона лига объявит, какие варианты могут быть для проведения Матча звезд», — приводит ТАСС слова Кущенко.

В воскресенье, 18 февраля Матч звезд Единой лиги ВТБ в шестой раз подряд прошел в Москве. Помимо столицы, за всю историю игру проводили в Сочи и Санкт-Петербурге.

Победу в Матче звезд Единой лиги ВТБ-2024 одержала команда главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля, которая обыграла команду главного тренера ЦСКА Эмила Райковича со счетом 134:120.