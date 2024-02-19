Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 06:16

Единая лига ВТБ рассматривает варианты с проведением Матча звезд в регионах

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о том, что лига может в будущем провести Матч звезд в регионах России.

«Мы рассматриваем это. Я думаю, что в ближайшее время к концу сезона лига объявит, какие варианты могут быть для проведения Матча звезд», — приводит ТАСС слова Кущенко.

В воскресенье, 18 февраля Матч звезд Единой лиги ВТБ в шестой раз подряд прошел в Москве. Помимо столицы, за всю историю игру проводили в Сочи и Санкт-Петербурге.

Победу в Матче звезд Единой лиги ВТБ-2024 одержала команда главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля, которая обыграла команду главного тренера ЦСКА Эмила Райковича со счетом 134:120.

Источник: ТАСС
0
Читайте также
Тренер фигуриста Алиева недоволен журналистами на Спартакиаде
Гербулова поделилась подарками с белорусскими биатлонистами
Не менее 70 человек погибли при авиаударах Израиля по Газе
В Херсонской области оценили протяженность демилитаризованной зоны на Украине
В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины
Минимум 28 человек попали под завалы уничтоженного ЦАХАЛ жилого дома в Рафахе
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Команда Паскуаля выиграла Матч звезд Единой лиги ВТБ
Новости
RSS RSS
Все новости