Айверсон покинет «Зенит»

«Зенит» не будет продлевать контракт с центровым Колтоном Айверсоном. Статистические показатели 30-летнего баскетболиста в Евролиге довольно приличные — 5,6 очка и 4,6 подбора в среднем за чуть более 16 минут на паркете.

— «Зенит» не будет продлевать контракт с Айверсоном, — рассказал «Известиям» сообщил близкий к окружению игрока источник. — Колтон это понимает, поэтому открыт для переговоров с другими клубами.