Айверсон покинет «Зенит»
01:56
«Зенит» не будет продлевать контракт с центровым Колтоном Айверсоном. Статистические показатели 30-летнего баскетболиста в Евролиге довольно приличные — 5,6 очка и 4,6 подбора в среднем за чуть более 16 минут на паркете.
— «Зенит» не будет продлевать контракт с Айверсоном, — рассказал «Известиям» сообщил близкий к окружению игрока источник. — Колтон это понимает, поэтому открыт для переговоров с другими клубами.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1020166/timur-ganeev/pervyi-poshel-zenit-rasstaetsia-s-koltonom-aiversonom
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