«Автодор» призвал ужесточить лимит на легионеров в Единой лиге ВТБ

Единая лига ВТБ проводит заочное голосование руководителей клубов чемпионата с предложением об изменении пункта регламента о легионерах. «Автодор» выступил против увеличение числа легионеров в чемпионате, сообщает официальный сайт клуба.

— Баскетбольный клуб «Автодор» не поддерживает последовательное увеличение числа легионеров в чемпионате Единой лиги ВТБ, а, напротив, выступает за уменьшение их количества, — говорится в сообщении. — Начиная с сезона-2020/21, предлагаем сократить до семи (7) число игроков с лицензией «F» (легионеров — прим.) в заявке команды на сезон. Поскольку в рамках Единой лиги ВТБ проводится розыгрыш чемпионата России, дополнительно предлагаем ввести правило, согласно которому на игровой площадке одновременно должно находиться не менее двух (2) игроков с лицензией «N» (россиян — прим.). В 2000-х годах применение подобного ограничения в играх чемпионата России полностью оправдало себя, обеспечив подготовку целого поколения баскетболистов для сборной страны, а сразу трое россиян — Виктор Хряпа, Сергей Моня и Ярослав Королев — были выбраны в первом раунде драфта НБА, о чем сейчас мы можем только мечтать.

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