Антон Понкрашов - об инциденте в матче ЦСКА - УНИКС: "Чисто игровая ситуация"

Защитник УНИКСа Антон Понкрашов прокомментировал инцидент в концовке матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (83:73). В конце четвертой четверти Понкрашов попытался забросить мяч в корзину, когда команды доигрывали последние секунды, не предпринимая активных действия. Это не понравилось армейцам, и после финальной сирены на площадке началась потасовка.

- Есть негласное правило: когда ведешь много и до конца остаются секунды - никто никого не атакует. Я спросил Хиггинса, который меня держал, играем мы до конца с ним один на один или нет. Он ответил "не знаю, посмотрим". В итоге получилось как получилось, а другие игроки не знали, поэтому были эмоции, - цитирует ТАСС Понкрашова. - Это чисто игровая ситуация. Ни к ЦСКА, ни к президенту их клуба у меня претензий или чего такого нет, я их всех уважаю.