Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением об осуществленной идее раскрытия бюджетов российских клубов Единой лиги ВТБ.

— На мой взгляд, выставление бюджетов напоказ — чисто российское развлечение, которое для ЦСКА ничего, кроме проблем, не несет, — цитируют «Известия» Ватутина. — Весь континент считает деньги в нашем кармане, старательно прикрывая собственный. Ни один национальный чемпионат, а также Евролига не планируют этого делать.

Здесь неправильно проводить сравнения: мы работаем в разных странах, экономиках, налоговых системах. В конце концов, разные климаты, а это тоже важный фактор. Имея два одинаковых предложения, одно из Москвы, другое из условной Барселоны, 95% игроков выберут Каталонию. Меньше перелетов, лучше климат, больше солнца и так далее.

Тот же Родригес по-дружески недавно подколол наших, пожелав приятного полета в Красноярск и сообщив, что находится в автобусе на пути из Милана в Тревизо на первую игру чемпионата Италии.