Махалбашич - MVP апреля в Единой лиге ВТБ

Центровой "Астаны" Рашид Махалбашич признан самым ценным игроком (MVP) апреля в Единой лиге ВТБ, сообщает официальный сайт лиги. В апреле "Астана" одержала три победы в четырех матчах и вышла в плей-офф турнира. Махалбашич в среднем за игру набирал 20,3 очка, делал 8,3 подбора и выполнял 2,5 передачи. Кроме него в символическую пятерку по итогам апреля включены Кортни Фортсон ("Автодор"), Нандо де Коло (ЦСКА), Валерий Лиходей (УНИКС) и Элмедин Киканович ("Енисей").