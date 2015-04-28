Махалбашич - MVP апреля в Единой лиге ВТБ
28 апреля 2015, 01:09
Центровой "Астаны" Рашид Махалбашич признан самым ценным игроком (MVP) апреля в Единой лиге ВТБ, сообщает официальный сайт лиги. В апреле "Астана" одержала три победы в четырех матчах и вышла в плей-офф турнира. Махалбашич в среднем за игру набирал 20,3 очка, делал 8,3 подбора и выполнял 2,5 передачи. Кроме него в символическую пятерку по итогам апреля включены Кортни Фортсон ("Автодор"), Нандо де Коло (ЦСКА), Валерий Лиходей (УНИКС) и Элмедин Киканович ("Енисей").
Дополнительная информация:
http://www.vtb-league.com/ru/news/rashid-mahalbasich--mvp-aprelya.htm
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