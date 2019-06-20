Ватутин считает, что ужесточение трансферных правил в Китае поможет европейскому рынку

Президент ЦСКА Андрей Ватутин выразил мнение, что ужесточение правил зарубежных трансферов в Китай поможет привлечь в Европу игроков высокого уровня.

– Китайский чемпионат защищает свой растущий рынок, это интересное решение, посмотрим, как это сработает на практике. В теории это должно немного помочь не только Поднебесной, но и косвенно Европе, – цитирует ТАСС Ватутина.

– Последние сезоны китайский чемпионат предлагал большие контракты игрокам НБА и Евролиги, которые устраивали их не только с точки зрения сумм, но и сроков турнира – он длится всего шесть месяцев. Кто-то даже успевал сыграть в Китае, а потом закончить сезон краткосрочным контрактом в НБА, как например наш бывший игрок Аарон Джексон, – пояснил президент ЦСКА.

Также он добавил, что теперь у иностранцев в Китае будет риск оказаться без гарантированной работы в Китае и опоздать для возвращения в Европу:

– Возможно, этот фактор удержит кого-то в Европе, посмотрим, – заметил Ватутин.

В июне Китайская баскетбольная ассоциация ужесточила правила подписания контрактов для иностранцев.