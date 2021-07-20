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Сборная России проиграла Израилю в первом матче Еврочелленджера U20

00:34
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Юношеская сборная России в стартовом матче Еврочелленджера U20 уступила Израилю со счетом 72:78 (13:24, 25:14, 24:15, 10:25).

В составе россиян Данила Походяев набрал 12 очков и сделал 11 подборов.

В следующем матче группы C Россия 20 июля встретится с Грецией, Израиль в этот же день сыграет с Бельгией. Также в одной группе с российской сборной выступают Словения и Украина.

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Сергей Разин все материалы автора

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