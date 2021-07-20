Сборная России проиграла Израилю в первом матче Еврочелленджера U20
Юношеская сборная России в стартовом матче Еврочелленджера U20 уступила Израилю со счетом 72:78 (13:24, 25:14, 24:15, 10:25).
В составе россиян Данила Походяев набрал 12 очков и сделал 11 подборов.
В следующем матче группы C Россия 20 июля встретится с Грецией, Израиль в этот же день сыграет с Бельгией. Также в одной группе с российской сборной выступают Словения и Украина.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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