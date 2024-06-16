Форвард «Автодора» может продолжить карьеру в «Партизане»

Как стало известно «СЭ», 25-летний форвард «Автодора» Душан Беслач, имеющий опыт игры за сборную Сербии, привлек внимание главного тренера «Партизана» Желько Обрадовича.

Клуб из Белграда готов выкупить контракт баскетболиста, действующий до конца сезона-2024/25. Стороны ведут переговоры.

В дебютном сезоне в Единой лиге ВТБ MVP чемпионата Сербии-2022/23 в среднем за игру проводил на пракете 28 минут 10 секунд и набирал 9,4 очка, совершая 4,7 подбора, 0,9 передачи и 0,5 блок-шота.