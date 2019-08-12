Димитрис Итудис - о переходе Майкла Джеймса: "Завершили трансферный период"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал заключение контракта с защитником Майком Джеймсом. Лучший снайпер Евролиги прошедшего сезона подписал с московским клубом контракт на год.

– Майк – очень талантливый игрок, который может создавать броски для себя и партнеров, – цитирует тренера официальный сайт ЦСКА. – За все годы, что он провел в Евролиге и других соревнованиях разных уровней, он доказал, что умеет набирать очки, но в то же время ему придется адаптироваться к нашей системе. В наших разговорах он уже заверил меня, что готов к этому. Желаем ему оставаться здоровым и помочь команде достигнуть поставленных целей.



Сейчас, когда мы завершили трансферный период, главное, что нам необходимо осознать – что команда не имеет практически ничего общего с чемпионским составом прошлого сезона. Нужно как можно быстрее забыть о нашем успехе, особенно это касается тех, кто был частью предыдущей команды. Наша подготовка будет очень трудной, поскольку 6-7 игроков из разных стран будут представлять ЦСКА на чемпионате мира. Нужно стать командой, настроиться на совместную работу и показывать хороший коллективный баскетбол.