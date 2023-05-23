Его прощальный поклон. Завершит ли Леброн карьеру после вылета из плей-офф?

Джеймс заслужил проводы длиной в целый сезон.

НБА

Финал Западной конференции

«Денвер» — «Лейкерс» — 4:0 (132:126, 108:103, 119:108, 113:111)

«Денвер» разгромил «Лейкерс» и впервые в истории вышел в финал НБА. Как и ожидалось, Х-фактором серии стал Никола Йокич. В четвертом матче Джокер набрал 30 очков, 14 подборов и 13 передач — оформив восьмой трипл-дабл в этом плей-офф, побив рекорд Уилта Чемберлена 56-летней давности (у него было семь). Леброн Джеймс сделал все возможное, чтобы остановить гениального центрового. Набрал 31 очко за первую половину (личный рекорд) четвертого матча, но упустил возможность сравнять счет на последних секундах. Его бросок при «-2» за 4 секунды до конца заблокировал Джамал Мюррей.

Таким образом, «Лейкерс» отправился в преждевременный, на их взгляд, отпуск. Город ангелов и семья Басс этот отпуск переживут, но есть один человек, который может и уйти на пенсию.

Фото USA Today Sports

Первый «свип»

Леброн Джеймс завершил свой 20-й сезон первым в своей карьере «свипом» (проигрыш в серии с сухим счетом) на уровне плей-офф без учета финалов. Вместе с этим поражением и умерла мечта о пятом чемпионстве для «Избранного» (The Chosen One). Искать проблемы в команде Леброна стало обыденно и избито. По всей вероятности, победа над «Голден Стейт» в полуфинале Запада высосала почти все силы из команды Дарвина Хэма.

Гениальный Никола Йокич, реактивный Джамал Мюррей, «рабочий» Аарон Гордон, разносторонний Майкл Портер камня на камне не оставили от «Лейкерс», хотя обвинять голливудских звезд в отсутствии желания нельзя.

Сразу после четвертого матча Леброн затуманил ответ на вопрос о своем будущем: «Мне есть о чем подумать... Лично мне, двигаясь вперед с баскетболом, всегда есть о чем подумать, — заявил Джеймс в послематчевом интервью.

В контракте Леброна остались два года и 97 миллионов долларов, на последний сезон распространяется опция игрока.

Фото USA Today Sports

Что еще осталось доказать Леброну в НБА?

1. Сыграть со своим сыном в одной команде. Старший сын Джеймса сможет сыграть в НБА только в сезоне 24-25, так что Леброну придется еще пылить.

2. Сыграть свой 21-й сезон в лиге. До рекорда придется подождать, но на одну ступеньку к Винсу Картеру стать ближе (по 21 год в НБА провели Кевин Гарнетт, Дирк Новицки, Роберт Пэриш и Кевин Уиллис).

3. Уделить больше внимания организационной работе команды НБА. Ни для кого не секрет, что Леброн хочет стать владельцем одной из франшиз. Чаще всего называлась команда из Лас-Вегаса, хотя правильнее было бы «остановиться» на «Лейкерс» или же «Кавальерс».

4. Завоевать пятый титул чемпиона НБА. Очень сложная будет задача при нынешнем составе «Озерников». На следующий сезон только четыре игрока команды имеют контракты (Леброн, Энтони Дэвис, Малик Бизли и неплохо проявивший себя Джаредд Вандербильт). Вспоминать Мо Бамба и Макса Кристи неуместно.

5. Сыграть на очередной Олимпиаде. Самый маловероятный вариант. Еще в 2020 году сборная США обошлась без Короля. Вряд ли к Парижу-24 Джеймс «проснется».

6. Сравняться с Майклом Джорданом по количеству титулов чемпиона НБА. Это теперь уже из области фантастики. Два сезона подряд выиграть Кубок Ларри ОБрайена будет практические невозможно. Кстати, в этой серии Леброн кое в чем превзошел Майкла (у Джеймса стало три свипа против двух у Джордана).

7. Устроить проводы длиной в целый сезон и получить с этого финансовую прибыль. Очень интересный ход, и, безусловно, Леброн будет достоин таких проводов.

В одном из рассказов из сборника, чье название вынесено в заголовок этого материала, Шерлок Холмс в очередной раз показал свое искусство перевоплощения, чтобы достичь необходимого результата (притворился смертельно больным, чтобы поймать преступника). Насколько Леброн готов пародировать Холмса — узнаем уже в ближайшее время.