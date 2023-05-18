Бывшего игрока сборной России обвинили в издевательстве над беременной. Скандал в США

Тренерская карьера Бекки Хэммон может разрушиться из-за заявлений о ее непрофессионализме.

Один из самых известных тренеров в женском баскетболе Бекки Хэммон отстранена на две игры из-за «непрофессионального общения» с беременной подопечной Дирикой Хэмби. 46-летняя специалистка, в прошлом выступавшая за сборную России, сейчас возглавляет команду WNBA «Лас-Вегас Эйсес». По словам Хэмби, после того как она объявила руководству о внеплановой беременности и по этой причине выбыла из состава, наставница занималась ее «запугиванием, манипулированием и дискриминацией». Бекки отрицает эти факты, однако результаты расследования лиги оказались для Хэммон неблагоприятными, что может больно ударить по ее репутации.

Не принимала меры предосторожности

— Меня спросили, планировала ли я свою беременность. Когда я ответила «нет», мне сказали, что я «не принимала меры предосторожности». Затем меня обменяли в «Лос-Анджелес», — отметила 29-летняя спортсменка.

Нюанс в том, что до недавнего времени Хэмби была замужем за американским баскетболистом Алонсо Нельсоном-Одода (в прошлом сезоне он выступал в чемпионате Дании). У пары уже есть шестилетняя дочь Амайя. В сентябре прошлого года Дирика Хэмби выиграла вместе с «Эйсерс» главный титул WNBA и прямо во время чемпионского парада объявила об уходе в декретный отпуск. Однако новый ребенок (родившийся в конце марта сын) у нее от другого мужчины — игрока в американский футбол Орландо Скандрика.

В межсезонье «Лас-Вегас» избавился от Дирики, отправив ее в «Лос-Анжделес», а в январе 2023-го баскетболистка написала заявление о преследовании со стороны Хэммон. С тех пор лига занималась расследованием. Были опрошены 33 человека и изучены многочисленные документы и электронные письма. По его итогам выявлены несколько человек, которые нарушили правила лиги. В связи с этим Хэммон получила дисквалификацию, а «Эйсерс» лишились пика в первом раунде драфта 2025 года.

Келси Плам и Дирика Хэмби. Фото Global Look Press

Поддержка игроков-родителей — одна из главных ценностей

Сама Хэммон заявляет, что беременность Дирики «никогда не была проблемой». Действительно, спортсменка уже приступила к тренировкам", а сезон в WNBA только начался. Так что Хэмби, скорее всего, практически ничего не пропустит. «Я разочарована выводами лиги, — отметила Бекки. — У меня были исключительно ровные отношения с Дирикой и я ни разу не сказала ей ни одного дурного слова — ни лично, ни по электронной почте. Сообщения о том, что я ее оскорбляла, являются абсолютной ложью и не соответствует действительности».

Хэммон назвала обмен «деловым решением» и отвергла слова спортсменки о том, что выдвигала «непрофессиональные и неэтичные» претензии по поводу того, что спортсменка забеременела. Возможно, теперь в этом конфликте будет разбираться суд. Однако WNBA пока непреклонна. «Очень важно, чтобы мы поддерживали ценности фейр-плей, которые создают равные условия для наших команд, — заявила комиссар лиги Кэти Энгельберт. — «Эйсерс» не соблюдали правила лиги и были наказаны соответствующим образом. Поддержка игроков-родителей — одна из наших главных ценностей. И все команды должны понимать, что уважение к игрокам является высшим приоритетом и что чувством их достоинства нельзя манипулировать».

У самой Хэммон родных детей нет, но есть двое приемных. Она их воспитывает в гомосексуальном браке с Брендой Милано. Двухматчевая дисквалификация Бекки — это, конечно, ерунда. Однако скандал с непрофессиональным поведением может больно ударить по амбициям специалиста, которая на протяжении нескольких лет безуспешно пытается стать первой женщиной — главным тренером в истории мужской лиги НБА. В апреле ходили слухи, что ее кандидатуру рассматривают на пост наставника «Торонто Рэпторс», однако назначения не состоялось.

Бекки Хэммон. Фото Global Look Press

Руководители НБА боятся всего нового

В бытность игроком, в 2008 году, Хэммон, которую никак не звали в сборную США, получила гражданство России и стала выступать за нашу национальную команду. В ее составе она завоевала серебро чемпионата Европы и бронзу Олимпиады. Параллельно с карьерой в WNBA она успешно выступала в чемпионате России — в составах московского ЦСКА, оренбургской «Надежды» и «Спарты & К» из Видного.

В 2014-м Бекки начала тренировать, причем сразу в мужском баскетболе в команде легендарного Грега Поповича, возглавлявшего «Сан-Антонио». В качестве ассистента Поповича Хэммон провела много лет и однажды лично руководила «Сан-Антонио» — в декабре 2020-го Бекки после удаления Грега за два технических фола взяла на себя управление в матче с «Лейкерс». Также она заменяла главного тренера в летних предсезонных матчах.

Помимо «Торонто» в последние три года Хэммон сватали в «Индиану» и «Портленд», однако переговоры успехом не увенчались, и Бекки отправилась работать в WNBA. В начале 2022-го она возглавила «Лас-Вегас», получив рекордный по меркам женского баскетбола контракт — более миллиона долларов в год. Но она оправдала все расходы с лихвой, принеся «Лас-Вегасу» чемпионство в первом же сезоне. Кроме того, она была признана в лиге тренером года.

«Я 16 лет провела в качестве игрока женской НБА, — горько комментировала свои неудачи с работой в мужском баскетболе Бекки. — Если бы у меня за плечами была 16-летняя карьера в НБА и меня звали Брайан, меня бы уже пару раз наняли главным тренером и уволили. Просто руководители НБА боятся всего нового».