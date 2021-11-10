Как баскетболистка нашей сборной стала первой женщиной-тренером в НБА. Бекки Хэммон очень крута

Удивительная история баскетболистки, которая добилась успеха под российским флагом и отправилась покорять Северную Америку в качестве тренера.

Карьера баскетболистки Ребекки Линн Хэммон, которую мы знаем как Бекки Хэммон, получилась довольно необычной. Как впоследствии признавалась сама спортсменка, она никак не могла представить, что судьба свяжет ее сначала с женской сборной России, а затем и с мужским баскетболом самого высокого уровня.

Бекки Хэммон.

До России

Карьера Бекки, как это обычно и бывает в США, началась в NCAA — Национальной ассоциации студенческого спорта. Выступая за государственный Университет Колорадо, она установила кучу рекордов, в том числе рекорд результативности всех времен. Статус легенды команды подчеркивает то, что 25-й номер спортсменки был навечно закреплен за ней, а огромная майка с этим номером и ее фамилией с 2005 года красуется на домашней арене университетской команды.

А затем была успешная профессиональная карьера в женской НБА и в Национальной женской баскетбольной лиге (NWBL) — турнире, который уже прекратил существование. И на этом уровне Хэммон смогла стать звездой, что подтверждается хотя бы шестикратным участием в матчах всех звезд WNBA. Дважды она попадала в символическую пятерку сезона. В 2011 году она вошла в топ-15 игроков за историю лиги. И это при том, что чемпионкой ей стать так и не удалось. Также к тому моменту у нее был и европейский опыт — она ненадолго уезжала играть в Испанию и в Италию.

Бекки Хэммон. Фото Getty Images

Сборная как бизнес

В 2007 году Хэммон уже в статусе звезды неожиданно для многих приняла предложение московского ЦСКА. Этот переход сыграл определяющую роль в ее карьере, ведь за армейским клубом последовало и приглашение в сборную России.

Бекки Хэммон. Фото Алексей Иванов, —

Удивительно, но в сборной США, несмотря на все ее достижения, внимания на Бекки не обратили. Сама баскетболистка признавалась, что это ее злило. Она была уверена, что достойна места в сборной, и не понимала, почему ее игнорировали. Причина могла быть в том, что она долгое время не была в поле зрения федерации как игрок и даже ее успехи WNBA не заставили тренеров сборной изменить мнение. Также огромную роль в формировании сборной в Штатах играют личные отношения девушек с менеджерами и тренерами. Кроме того, многие баскетболистки привлекаются в сборные команды с 13-14 лет, и консервативно настроенные тренеры не спешат искать кандидатов в сборную среди тех, кто не находится в их обойме с юного возраста.

Так или иначе, Бекки согласилась выступать за российскую сборную. В родной стране не все одобрили такой шаг. Были обвинения и в отсутствии патриотизма, и даже в предательстве. Среди них была и главный тренер сборной США Энн Донован. «Если ты играешь в нашей стране, живешь и растешь здесь, а потом надеваешь форму сборной России, то ты перестаешь быть патриотом в моих глазах. Я не критикую Бекки — это хороший бизнес для нее», — сказала Донован.

Бекки выступала за российскую сборную на чемпионате Европы-2009, чемпионате мира 2010 года, а также на Олимпиадах 2008 и 2012 годов.

Бекки Хэммон. Фото Алексей Иванов, —

На Играх 2008 года в Пекине Хэммон помогла россиянкам завоевать бронзу. Не пустили ее в финал, по иронии судьбы, американки. Сборная США выиграла матч со счетом 67:52, а Бекки набрала всего одно очко. Что ж, зато она принесла своей команде победу в матче за бронзу против Китая (94:81), став лучшим снайпером и набрав 22 очка.

На женском Евробаскете-2009 ей пришлось столкнуться с непростой ситуацией. По контракту с клубом WNBA «Сан-Антонио» она должна была выступать за эту команду, а игры накладывались по времени на матчи группового турнира чемпионата Европы. Но ей не только позволили отправиться в США, но еще и сохранили для нее место в команде на плей-офф. «Новая русская» отблагодарила с лихвой. Сначала она помогла команде обыграть Францию (еще в групповом турнире) и Латвию, а затем выдала бенефис в полуфинале против Испании, набрав 28 очков. Россиянки победили 77:61. Увы, финал получился не таким успешным как для самой спортсменки, так и для всей команды. Россиянки уступили француженкам 53:57. Хэммон набрала всего девять очков.

Чемпионат мира-2010 завершился для россиянок на стадии 1/4 финала. Команда прошла два групповых турнира и вышла в плей-офф, но в четвертьфинале неожиданно уступила Белоруссии (53:70). Не помогли и 16 очков Бекки Хэммон, которая снова стала лидером по результативности в команде. Белоруски во главе с Еленой Левченко, которая набрала 17 очков, прошли дальше. В итоге они стали четвертыми, а выиграла турнир сборная США.

Наконец, на Играх-2012 россиянка американского происхождения вместе со своей командой боролась за медали, но все-таки осталась без наград. Бекки была безоговорочным лидером команды, неизменно становясь лучшим снайпером в матчах плей-офф. После трудной победы над Турцией (66:63) в четвертьфинале последовал проигрыш француженкам (64:81) в 1/2 финала и, наконец, поражение в игре за бронзу против Австралии (74:83). Несмотря на то что россиянки остались с «деревянной медалью», Хэммон еще раз подтвердила свой статус звезды российской сборной.

Бекки Хэммон. Фото Алексей Иванов, —

Бекки — тренер

Поиграв еще в России за «Надежду» (которую она в итоге покинула со скандалом — клуб расторг контракт в одностороннем порядке, обвинив спортсменку в слабой игре) и клуб «Спарта & К», Бекки в 2013 году завершила карьеру. После этого она стала тренером. Для нового этапа своей жизни американка с российским паспортом выбрала родную страну. С 2014 года она работает в НБА. Ее назначили ассистентом главного тренера «Сан-Антонио». Даже это уже был прорыв. Впервые в истории помощником главного тренера клуба НБА назначили женщину.

Более того, главный тренер «шпор» Грегг Попович после того, как его удалили за споры с арбитрами, выбрал именно Хэммон для того, чтобы подменить его до конца матча. Это было совсем недавно — 30 марта текущего года. «Теперь ты их гоняй», — обратился он к Бекки. Несмотря на поражение от «Лейкерс» (107:121), работа тренера получила хорошие отзывы, причем даже от соперников. Экс-баскетболистка сборной России стала первой женщиной, которая выполняла роль главного тренера клуба НБА, пусть и недолго. Ее поздравили Леброн Джеймс, вице-президент США Камала Харрис и многие другие.

Бекки Хэммон. Фото Getty Images

Таким образом, Хэммон вновь вошла в историю этой игры. Но ее амбиции этим не ограничиваются. С 2014 года она остается ассистентом, хотя не скрывает своего желания стать первой женщиной — главным тренером в НБА, причем на постоянной основе, а не временно. Пока не сложилось. Не раз она проходила собеседования на должность главного тренера — «Милуоки», «Детройт», «Индиана», «Нью-Йорк». Но всякий раз клубы останавливали свой выбор на тренере-мужчине. При всех заявлениях о равноправии и толерантности, на практике руководство команд лиги не рискует довериться представительнице прекрасного пола. Летом 2021 года она вела переговоры с «Портлендом» на данную тему, но вновь все завершилось ничем. В клубе традиционно остановили свой выбор на мужчине — 44-летнем Чонси Биллапсе.

Бекки утверждает, что не злится из-за многочисленных неудач на собеседованиях и довольна своей ролью в «Сан-Антонио», так как понимает, насколько высока конкуренция. Есть ощущение, что она немного лукавит — эта ситуация не может не раздражать ее. Многие в лиге уверены, что Хэммон заслужила шанс попробовать себя в роли главного тренера. Не собирается сдаваться и сама Бекки, которая заявляет, что будет готова стать главной в любой момент. Вот в это верится охотно. Если шанс ей наконец-то представится, его она точно не упустит.