Харден отказался от 50 миллионов за сезон и хочет в «Бруклин». Что происходит?

«Хьюстон» близок к потере двух лидеров, Леброн получил себе еще одну звезду — в НБА громко открывается трансферное окно

Первый день трансферного рынка НБА, который из-за коронавируса проходит не летом, а поздней осенью, подарил фанатам баскетбола россыпь громких переходов (пока со слов инсайдеров, но их вероятность очень высока). «Финикс» меняет четырех игроков, включая ярко отыгравшего прошедший сезон Келли Умбре и испанца Рики Рубио, на разыгрывающего «Оклахомы», главу профсоюза игроков Криса Пола. Для 35-летней звезды НБА — это уже третий обмен за последние три года. «Лейкерс» усиливает самую проблемную позицию — первого номера — Деннисом Шредером. Взамен за звездного немца «озерники» отдают чемпиона двух последних лет Дэнни Грина и 28-й выбор на драфте-2020. «Милуоки» берет под Янниса двух топов: Дрю Холидэя и Богдана Богдановича. Зато теряет почти полсостава, в том числе Эрика Бледсоу.

Однако даже эти новости померкли на фоне потенциальной глобальной перестройки в «Хьюстоне». Джеймс Харден и Рассел Уэстбрук не смогли навязать борьбу «Лейкерс» в полуфинале Запада (1:4) и решили разбежаться. «Рокетс» хочет обменять Уэстбрука (по слухам, не вписывается в игровую философию клуба), но претендентов на него немного. За следующие три года атлетичный разыгрывающий должен заработать 133 миллиона долларов и брать неуправляемую звезду на такие деньги — определенный риск. Пойдет ли на него кто-то из руководителей команд НБА?

Борода намерен побороться за чемпионство

С Харденом ситуация иная. «Хьюстон» хотел бы сохранить свою легенду. Инсайдеры сообщают, что новый генеральный менеджер клуба Рафаэль Стоун не заинтересован в обмене защитника, но знаменитый Борода якобы сам хочет пойти в команду, которая будет бороться за чемпионство (говорят, что речь идет только про «Бруклин»). А в «Рокетс» он таких перспектив не видит.

Если это правда, то желание Хардена понятно. Ему уже 31 год, он заработал очень много денег, стал самым ценным игроком (MVP-2018), но так и не смог подобраться к титулу. Ни в компании с Крисом Полом (фанаты «Хьюстона» до сих пор помнят обидное поражение от «Голден Стэйт» в финале Запада в сезоне-2017/18), ни с Расселом Уэстбруком. В сезоне-2020/21, даже если Уэстбрук останется, шансов включиться в борьбу будет немного. Новое руководство, новый тренер, потеря Роберта Ковингтона (хотя он в полной мере так и не оправдал свой обмен из «Миннесоты»).

Да, Джеймсу готовы дать сумасшедший контракт (103 миллиона за два года), который уже стал мемом в твиттере. Но на данный момент его переход в «Бруклин» выглядит более реальным.

Turned down 50!!! Good lord — Josh Hart (@joshhart) November 17, 2020

Маркетинговый интерес

Такой переход интересен китайскому владельцу «Нетс» Джозефу Цаю. По маркетинговым и стратегическим причинам: Харден входит в пятерку самых популярных баскетболистов в Китае, и на этом можно неплохо заработать. По статусу: в клубах из Нью-Йорка должны играть главные звезды НБА, и «Бруклин» возрождает эту традицию. По амбициям: клуб, всерьез претендующий на титул, должен иметь свое большое трио. Смогут ли Ирвинг, Дюрант и Харден быть эффективными в сочетании и как будут делить мяч? Микроклимат в команде очень важен. Если они смогут договориться, то в таком случае игровая модель «Бруклина» будет складываться на колоссальном умении всех троих обыгрывать один на один. А при помощи заслона, который отлично умеют поставить Деандре Джордан и Родион Куруц, это может превратиться в убойную модель.

Так что на пару лет «Нетс» могут превратиться в суперкоманду, способную замахнуться на многое. Но подобная перестройка уже пробовалась в «Бруклине» (речь про подписание Кевина Гарнетта, Дерона Уильямса и Пола Пирса). И это закончилось громким провалом. К тому же этот обмен лишит клуб стратегии развития на многие годы вперед. Все лидеры уже в возрасте, а талантливую молодежь придется отдать «Хьюстону».

Это не преувеличение. За Хардена «Рокетс» могут получить Спенсера Динуидди, Кариса Леверта, Торина Принса и Джарретта Аллена. Леверт и Принс — прогрессируют очень высокими темпами, Аллен — один из пяти потенциально сильнейших центровых лиги, Динуидди — лидер «Бруклина» в прошлом сезоне. В совокупности они способны помочь Стоуну перезапустить франшизу. В целом это похоже на равноценный обмен.