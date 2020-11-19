Маркетинговый ход Джордана и потенциальная суперзвезда в «Миннесоте». Чем запомнился драфт НБА-2020

Самый раскрученный проспект Ламелло Болл едет в «Шарлотт», «Миннесота» попробует создать свое «большое трио» вокруг Энтони Эдвардса.

В НБА наконец-то состоялся драфт, который впервые в истории прошел в режиме видеоконференции в Бристоле, штат Коннектикут. Изначально планировалось, что он состоится летом в Бруклине, но пандемия коронавируса изменила эти планы. Поэтому за выборами 30 клубов весь мир следил в прямом эфире. Разберем самые интересные моменты драфта.

«Миннесота» собирает суперкоманду?

«Миннесота» сделала очень взвешенный выбор. Защитник университета Джорджии Энтони Эдвардс — фантастический скорер, который может повторить путь Виктора Оладипо. Он очень похож на лидера «Индаины» не только комплекцией, но и манерой игры. Потенциально их трио с Карлом Энтони Таунсом и Д'Анджело Расселом выглядит максимально убойным. Они вполне могут превратиться в «большое трио», хотя такие прогнозы делать еще очень рано. Понятно, что опять же встанет вопрос, как они будут делить мяч, но это уже приятная головная боль Райана Сондерса.

Центровой «Мемфис Тайгерс» Джеймс Уайзмен с его ростом 216 см в начале года считался фаворитом на первый номер драфта, но упал до второго. Это связано с тем, что «Миннесоте» не нужен был еще один пятый номер. Насколько он пригодится «Голден Стэйт», у которого со времен Зазы Пачулии не было классического центрового? Стиль игры Стива Керра не предполагает игры на большого. Интересно, будет ли команда перестраиваться ради Уайзмена. Да, у него нет броска, но он сам добывает себе мяч. Его мощь поражает.

Выбор Ламелло Болла под третьим номером — очень похоже на маркетинговое решение владельца «Шарлотт». Майкл Джордан человек от бизнеса, он будет искать тех людей, которые способны привлекать к себе внимание. Семью Боллов знают во всем мире (даже в России они собрали трибуны в Москве и Санкт-Петербурге). Наверняка, он станет клиентом компании Джордана, а в случае успешного дебюта и лицом бренда. Если говорить про игровые перспективы, то разыгрывающие «Шарлотт» Малик Монк и Терри Розир не идут ни в какое сравнение с Ламелло. Да, и в целом состав «Хорнетс» не способен бороться за место в плей-офф. Поэтому Болл в дуэте с Майлзом Бриджесом могут творить красоту и работать на личную статистику.

На что способен Авдия?

Стоит выделить еще несколько ярких моментов драфта. Например, выбранный под 20-м номером «Майами» Прешес Ачиува — единственный первогодка в NCAA, кто набирал в среднем дабл-дабл за игру в NCAA (15,8 очка и 10,8 подбора). Это серьезный показатель, возможно «Хит» вновь сорвали куш. В прошлом году им очень повезло с Тайлером Хирро, а в 2017-м — с Бэмом Адебайо.

Самый высокий номер среди европейцев ожидаемо получил форвард «Маккаби» Дени Авдия (9). Но будет ли это хорошей инвестицией для «Вашингтона»? По своему потенциалу Авдия в лучшем случае может повторить карьеру Рики Рубио. В худшем — Драгана Бендера или Марио Хезоня. В свое время, они тоже считались суперперспективными.

В 2000 году первым номером драфта был выбран Кенион Мартин, дважды выводивший «Нетс» в финал НБА. Спустя 20 лет на драфте был выбран его сын — Кенион Мартин-младший (52-й номер). Интересно, что сразу три сына бывших игроков НБА попали в топ-60 — это рекорд. Коул Энтони (сын Грега Энтони) ушел в «Орландо», Ник Мэннион (сын Пэкса Мэнниона) попробует закрепиться в «Голден Стэйт».

Новый форвард «Кливленда» Айзек Окоро, выбранный под пятым номером, моментально подарил своим родителям Range Rover. Понятно, что у парня еще нет таких денег, но, веря в потенциал игрока, бренды готовы давать ему деньги вперед. Это лишь подчеркивает, что означает баскетбол в США.

Moments after being drafted #5 overall, Isaac Okoro surprised his parents with a Range Rover. FOE. @isaacokoro303 pic.twitter.com/FOReDWtLON — SLAM (@SLAMonline) November 19, 2020

Под 14-м номером «Бостон» выбрал защитника университета Вандербилта Аарона Несмита. Это очень сильный университет в плане программы баскетбола, но Несмит стал всего вторым игроком задней линии, кто попал под лотерейные пики. В 2019 году Дариус Гарленд был выбран под пятым номером «Кливлендом».

Два игрока Университета Флорида Стэйт Патрик Уильямс и Девин Вассел стали лишь второй в истории парой игроков этого вуза, которые были выбраны в первом раунде одного драфта. Первыми в 1993 году были великий Сэм Кассел и Дуг Эдвардс.

Пример, который отражает пропасть между NCAA и НБА — это история 26-го номера драфта Пэйта Причанда. Выпускник Орегона последний раз был на виду в 2017 году, когда помог своему университету впервые за долгое время пробиться в «Финал четырех». Но даже тогда он никого не заинтересовал. Спустя три у него откровенно небольшие шансы закрепиться в «Бостоне».