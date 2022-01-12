Похоже, в НБА случился самый крутой момент в регулярке. Морэнт — Аллен Айверсон в теле Рассела Уэстбрука

Разыгрывающего «Мемфиса» хвалит даже Леброн.

Разыгрывающего «Мемфиса» хвалит даже Леброн.

На этой неделе легенда НБА Мэджик Джонсон написал в своем твиттере, что Джа Морэнт — реальный претендент на приз MVP в этом сезоне. Эта запись появилась после матча «Лейкерс» — «Мемфис», в котором лидер «Гриззлис» сделал невероятный блок-шот. В высоком прыжке он двумя руками прижал мяч к щиту после броска Эвери Брэдли. Эксперты удивлялись, как при росте 191 см можно так высоко взлететь над своим щитом. Стоп-кадр с блок-шотом Джа уже сравнивают с фотографией прыжка величайшего атлета в истории НБА Уилта Чемберлена с той поправкой, что центровой был на 23 сантиметра выше 22-летнего разыгрывающего.

Блок-шот Морэнта не уступает и лучшему защитному перформансу в карьере Майкла Джордана в майке «Вашингтона», когда Его Воздушество накрыл Рона Мерсера. Или прыжку засветившегося в ЦСКА Кеннета Фарида, остановившего Диона Уэйтерса.

Не оставил без внимания этот эпизод и Леброн Джеймс: «В таких ситуациях важно чувствовать момент и уметь выслеживать добычу, — сказал звезда «Лейкерс» ESPN . — Именно этим Джа занимался в том эпизоде, я подметил это. Не думал, что он сделает это прямо вот так, но у него же ракеты в икроножных мышцах. Получился шикарный момент. Отлично сыграно. Мое почтение».

Давайте поближе познакомимся со вторым номером драфта НБА-2019, который вполне может построить великую карьеру.

Россыпь рекордов

— Его папа играл в High school с Рэйем Алленом, но выше второго дивизиона NCAA так и не поднялся.

— Морэнт — один из лучших данкеров в НБА — не мог забить сверху до последнего класса High school . Хотя у него уже был рост 178 см.

— Джа попал в колледж Мюррей Стейт, которого нет на карте баскетбола США. Он никем не котировался (из самых известных игроков там выступали Айзейя Кэнан, который сейчас выступает в УНИКС, и Кэмерон Пэйн). В Южной Каролине его нашел ассистент главного тренера Джеймс Кэйн, когда пришел на однодневный лагерь для выпускников школы в Спартанберге. У Морэнта не было других предложений. В конце июля он согласился выступать за Мюррей Стейт.

— Первый сезон в университете показал, что это была невероятная находка Кэйна. Джа выходил в старте во всех 32 играх, набирал 12,7 очка, 6,5 и 6,3 передачи. Для NCAA это выдающаяся статистика. Морэнт стал одним из двух игроков в истории первого дивизиона NCAA , кто за сезон набрал 400 очков, 200 подборов и 200 передач. Второй — Джон Элмор.

It was easy to take for granted, watching him every day in college, just how stupidly good @JaMorant was at Murray State. pic.twitter.com/6CZ9ZWIA3j — Jeff Bidwell (@AKAJeffBidwell) March 14, 2020

— На второй год его показатели стали просто космическими — 24,5 очка, 5,7 подборов и 10 передач. Лидировал в стране по передачам, стал первым игроком в истории NCAA, кто набирал 20 очков и 10 передач в среднем за игру (эту статистику начали считать с 1983 года).

— Получил награду лучшему разыгрывающему NCAA имени Боба Коузи (в разные годы ее удостаивались Шабазз Напьер, Кемба Уокер, Тай Лаусон). Естественно, что в тот же год Морэнт вошел в All American, а всего в сумме завоевал 13 личных наград. Набрал 331 одну передачу за сезон — 6-й показатель за сезон. Стал девятым по дабл-даблам (хотя он разыгрывающий), сделал три трипл-дабла. В 15 играх у него было более чем 20 очков и больше 10 передач. Никто в стране не провел даже три такие игры в том сезоне.

— Морэнт первым из участников драфта 2019 года подписал соглашение с производителем обуви (опередив даже первого номера Зайона Уильямсона): «Всю жизнь мои родители работали, чтобы прокормить семью, — говорил Джа. — Горд, что теперь этим буду заниматься я».

Фурор во второй год

Наставник «Мемфиса» Тэйлор Дженкис не испугался строить игру вокруг молодого разыгрывающего, и Джа отплатил ему сполна: 18,1 очка, 7,3 передачи и 3,8 подбора. Благодаря новичку «Гриззлис» вернулись в борьбу за зону плей-офф спустя два года (замкнувший топ-8 Запада «Портленд» опередил «медведей» на одну победу). А Морэнт справедливо получил приз лучшему новичку сезона.

Во второй год Джа в НБА «Мемфис » с показателем 38/34 вышел в плей-ин, обыграв там «Сан-Антонио» Грега Поповича и «Голден Стэйт» Стефена Карри. И это с одним из самых молодых составов (в лиге (24,2 года).

В своем первом же плей-офф Морэнт начал бить рекорды. 47 очков в одной игре плей-офф — рекорд за всю историю франшизы. Морэнт пятый самый молодой игрок в истории НБА, который стал лидером команды по очкам и передачам в одной игре. Еще один лохматый рекорд — только Джордж Майкен набрал больше очков в первых двух своих матчах плей-офф. 71 очко у Джа.

В этом сезоне Морэнт показывает уже статистику уровня топ-10 главных звезд НБА. За счет чего он так крут? Есть ощущение, что Джа обладает навыками Аллена Айверсона, при этом ростом Уэстбрука. Но в отличие от двух MVP Морэнт — абсолютно командный игрок. Да, он не обладает феноменальным видением площадки, не так здорово умеет расставлять своих партнеров в атаке, но у него есть великолепное чувство мяча, а за счет ловкости, прыгучести и длины рук он способен сделать удобную передачу свободному партнеру. Его скидки после прохода внутрь стали фишкой «Мемфиса».

Джа занимает первое место в лиге по показателю набранных очков из трехсекундной зоны (16,2). Следующие 12 позиций в этом списке, который по определению должен быть вотчиной только высокорослых игроков, занимают центровые и тяжелые форварды. Для баскетбола это означает приблизительно то же, как если бы в списке очков, набираемых с трехочковой дуги, первое место занимал Никола Йокич. Джокер, конечно же, может и такое, но тогда Карри, Томпсон и Харден должны были бы съесть свои кроссовки.