У Леброна такая же задача, как у Овечкина. Правда, обойти Абдул-Джаббара полегче, чем Гретцки

Уже в следующем сезоне Джеймс может стать лучшим бомбардиром в истории НБА.

В воскресенье «Лейкерс» потерпели седьмое поражение в последних 10 играх регулярки, уступив «Вашингтону» (119:127). У столичного клуба классно сыграли три европейца — Кристапс Порзингис (27 очков), Дени Авдия (17) и Томаш Саторански (16+6 передач). У «озерников» треть очков по традиции этого сезона набрал Леброн Джеймс (38). Данное достижение позволило ему выйти на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НБА, обогнав знаменитого форварда «Юты» Карла Мэлоуна. Теперь на счету четырехкратного чемпиона НБА 36 947 очков (у Почтальона — 36 928). На первой строчке — Карим Абдул-Джаббар (38 387). Леброн может обойти легенду «Лейкерс» уже в следующем сезоне.

На 113 матчей меньше

«Лейкерс» продолжают свое падение, проигрывая матч за матчем. Никто не удивится, если подопечные Фрэнка Вогеля выпадут из топ-10 на «Западе» и не попадут даже в плей-ин. Рассел Уэстбрук так и не смог почувствовать себя своим в «Стэйплз-центре», а Энтони Дэвис по-прежнему восстанавливается от травмы голеностопа (выбыл из строя в середине февраля, до этого момента дела «озерников» были не так плохи). Команду тянет на себе только Леброн, у которого появилась еще одна серьезная мотивация. А именно — стать лучшим бомбардиром за всю историю НБА. И если у Александра Овечкина впереди есть еще два конкурента — Горди Хоу и Уэйн Гретцки, — то Джеймс остановился в шаге от величия.

При нынешней результативности Королю потребуется около 60 матчей регулярки, чтобы обойти Карима Абдул-Джаббара. Сейчас их разделяют 1440 очков. У Джеймса есть еще один гарантированный год в «Лейкерс», так что если травмы обойдут звездного форварда стороной, то он перепишет рекорд всех времен в форме калифорнийского клуба. Это символично.

— Я никогда не зацикливался на таких вещах, — заявил Леброн. — Просто выходил на паркет и играл в правильный баскетбол. И так на протяжении многих лет, а достижения переписывались органично. Я старался побеждать в каждом матче, играть правильно, делать всё возможное ради партнеров по команде. Надеюсь побить рекорд Абдул-Джаббара в какой-то момент карьеры, но не буду слишком много думать о нем, пока этот момент не настанет.

Также Джеймс выразил уважение Карлу Мэлоуну, которого он сместил со второй строчки. Он назвал форварда «Юты» одним из тех игроков, которыми он вдохновлялся и старался копировать определенные движения.

— Самое важное для лидера команды — это стараться проводить на паркете как можно больше времени, — подчеркнул Джеймс. — И я, и Карл Мэлоун всегда старались быть в строю, избегать травм, оставаться здоровыми и в хорошей форме, насколько это возможно, а также быть эффективными на площадке. Так что да, безусловно, между нами есть сходство.

При этом Леброн сыграл на 113 матчей меньше в регулярном сезоне, чем Мэлоун. Эта цифра еще больше подчеркивает величие Джеймса.

12 часов сна

В плане статистики Джеймс проводит очень сильный год. В своем 19-м сезоне в НБА он набирает 29,8 очка за игру и делит второе место в лиге с Яннисом Адетокумбо. Они уступают только Джоэлю Эмбииду (30 очков в среднем за игру). Если в 37 лет Джеймс выиграет гонку у грека и камерунца, станет самым возрастным лучшим бомбардиром в истории НБА. Опередив Майкла Джордана, которому было 35, когда он выиграл последний из своих рекордных 10 титулов в 1998 году.

Кроме того, в январе Леброн сделал свой 10-тысячный подбор в карьере и отдал 10-тысячную результативную передачу в прошлое воскресенье в матче с «Финиксом». Таким образом, Джеймс стал первым в истории НБА, кто набрал по 10 тысяч очков, подборов и передач.

Отвечая на вопрос, откуда он черпает энергию, чтобы оставаться в прекрасной форме в столь почтительном для профессионального баскетболиста возрасте, Джеймс ответил следующее: «Сон и вдохновение от игры сына и его команды».

Ранее Леброн признавался, что спит по 12 часов в день, при определенной температуре (20-21 градус Цельсия), а также выключает телевизор и смартфон за 45 минут до того, как отправиться спать.