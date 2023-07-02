Лиллард запросил обмен из «Портленда» и хочет играть только в «Майами»

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиен Лиллард запросил обмен из клуба и изъявил желание перейти в «Майами».

«Он хочет играть вместе с Джимми Батлером и Бэмом Адебайо, расти в рамках знаменитой «культуры «Хит» под руководством Пэта Райли и Эрика Споэльстры и стать тем, что им не хватало для завоевания титула», — заявил инсайдер The Athletic Сэм Эмик.

Отмечается, что в «Портленде» рассмотрят все варианты с обменом Лилларда, на которого претендуют также «Филадельфия», «Клипперс», «Юта» и «Бруклин». «Трэйл Блэйзерс» намерены получить за 7-кратного участника Матча звезд НБА «компенсацию звездного уровня».

32-летний Лиллард всю карьеру провел в «Портленде», клуб задрафтовал его в 2012 году.

В 769 матчах за команду он в среднем набирал 25,2 очка, 6,7 передачи и 4,2 подбора. В прошлом сезоне его показатели — 32,2 очка, 7,3 передачи и 4,8 подбора. Контракт Лилларда действует до конца сезона-2026/27, в котором предусмотрена опция игрока.