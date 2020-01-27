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Журнал Time почтит память Коби Брайанта специальной обложкой

22:40
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На обложке американского еженедельного журнала Time будет изображен бывший игрок «Лейкерс» Коби Брайант. Об этом сообщает Twitter издания.

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.

Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.

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