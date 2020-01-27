Журнал Time почтит память Коби Брайанта специальной обложкой

На обложке американского еженедельного журнала Time будет изображен бывший игрок «Лейкерс» Коби Брайант. Об этом сообщает Twitter издания.

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.

Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.