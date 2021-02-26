Защитник «Миннесоты» дисквалифицирован на 12 матчей НБА

Защитник «Миннесоты» Малик Бизли дисквалифицирован на 12 матчей НБА, сообщается на официальном сайте лиги.

Дисквалификация связана с тем, что 24-летний американец признал вину в совершении уголовного преступления. Дисквалификация начнется с 27 февраля и подразумевает удержание жалования.

В феврале 2021 года Бизли был приговорен к 120 дням тюремного заключения — в сентябре баскетболист возле своего дома в пригороде Миннеаполиса направил ружье на семейную пару и их дочь, которые искали дом. Позже полиция обнаружила в доме Бизли оружие и марихуану.

В текущем сезоне Бизли набирает в среднем 20,5 очка и делает 4,6 подбора и 2,5 передачи за матч.