Ирвинг — об идее поместить изображение Коби Брайнта на логотип НБА: «Черные короли построили эту лигу»
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг прокомментировал свое предложение разместить на логотипе НБА легенду баскетбола Коби Брайанта.
«Коби должен быть на логотипе, это должно случиться. Мне все равно, кто и что там говорит. Черные короли построили эту лигу. Это моя позиция, я это имел в виду. Будучи черным, рожденным черным королем, я должен продвигать наше поколение и культуру. Я несу за это ответственность.
Брайант это заслужил, и заслужила это его семья. Мы заслуживаем видеть величие, олицетворенное в нем», — приводит слова Ирвинга NY Daily News.
25 февраля Ирвинг предложил поместить изображение экс-игрока «Лейкерс» Коби Брайанта на логотип НБА вместо силуэта члена Зала славы Джерри Уэста. Брайант вместе со своей 13-летней дочерью погиб в авиакатастрофе 26 января 2020 года, разбившись на вертолете.
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