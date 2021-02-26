Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг прокомментировал свое предложение разместить на логотипе НБА легенду баскетбола Коби Брайанта.

«Коби должен быть на логотипе, это должно случиться. Мне все равно, кто и что там говорит. Черные короли построили эту лигу. Это моя позиция, я это имел в виду. Будучи черным, рожденным черным королем, я должен продвигать наше поколение и культуру. Я несу за это ответственность.

Брайант это заслужил, и заслужила это его семья. Мы заслуживаем видеть величие, олицетворенное в нем», — приводит слова Ирвинга NY Daily News.

25 февраля Ирвинг предложил поместить изображение экс-игрока «Лейкерс» Коби Брайанта на логотип НБА вместо силуэта члена Зала славы Джерри Уэста. Брайант вместе со своей 13-летней дочерью погиб в авиакатастрофе 26 января 2020 года, разбившись на вертолете.