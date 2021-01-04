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Защитник «Чикаго» Саторански заразился коронавирусом

09:16
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Главный тренер «Чикаго» Билли Донован сообщил, что атакующий защитник команды Томас Саторански сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее стало известно, что 29-летний чех отправился на самоизоляцию, поскольку контактировал с ранее заразившимся инфекцией форвардом Чендлером Хатчинсоном.

На самоизоляции продолжают находиться двое других баскетболистов, контактировавших с Хатчинсоном: разыгрывающий Райан Арчидиаконо и тяжелый форвард Лаури Маркканен. Их участие в ближайших четырех матчах «Буллз», которые пройдут на выезде, под вопросом.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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