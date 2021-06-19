«Клипперс» впервые в истории вышли в финал Западной конференции
«Клипперс» обыграли «Юту» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НБА — 131:119.
Благодаря этой победе команда из Лос-Анджелеса выиграла серию со счетом 4-2 и впервые в своей истории пробилась в финал Западной конференции, где сыграет с «Финиксом».
THE @LACLIPPERS CLINCH THEIR FIRST WESTERN CONFERENCE FINALS BERTH IN FRANCHISE HISTORY BEHIND 39 POINTS FROM TERANCE MANN!#NBAWCF presented by AT&T#NBAPlayoffs #ThatsGame pic.twitter.com/lsNJYO5JMl— NBA (@NBA) June 19, 2021
Onward. pic.twitter.com/bqw6j8DPzs— LA Clippers (@LAClippers) June 19, 2021
«Клипперс» были основаны в 1970-м году, тогда команда базировалась в Баффало. С 1984 года клуб играет в Лос-Анджелесе. До нынешнего сезона лучшим достижением команды являлся выход во второй раунд плей-офф. Среди всех клубов, выступающих в НБА на данный момент, лишь два до сих пор не смогли дойти до финала конференции — «Шарлотт» и «Нью-Орлеан».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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