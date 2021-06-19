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«Клипперс» впервые в истории вышли в финал Западной конференции

08:25
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«Клипперс» обыграли «Юту» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НБА — 131:119.

Благодаря этой победе команда из Лос-Анджелеса выиграла серию со счетом 4-2 и впервые в своей истории пробилась в финал Западной конференции, где сыграет с «Финиксом».

«Клипперс» были основаны в 1970-м году, тогда команда базировалась в Баффало. С 1984 года клуб играет в Лос-Анджелесе. До нынешнего сезона лучшим достижением команды являлся выход во второй раунд плей-офф. Среди всех клубов, выступающих в НБА на данный момент, лишь два до сих пор не смогли дойти до финала конференции — «Шарлотт» и «Нью-Орлеан».

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Иван Торопцев все материалы автора
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