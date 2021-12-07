Виктор Лахин признан лучшим первокурсником недели в своей конференции NCAA
Российский форвард был Виктор Лахин признан лучшим первокурсником недели в своей конференции NCAA. 20-летний россиянин выступает за университет «Цинциннати», сообщает сайт РФБ.
Лахин стал лучшим первокурсником прошлой недели в American Athletic Conference.
Напомним, что Лахин принял предложение университета «Цинциннати» летом прошлого года. До этого он играл за армейские команды — ЦСКА-ДЮБЛ, «ЦСКА-Юниор» и ЦСКА-2, но в суперлиге 1 провел всего 10 встреч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/38742/viktor-laxin-priznan-luchshim-pervokursnikom-nedeli-v-svoej-konferencii-ncaa
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю