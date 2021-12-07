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Виктор Лахин признан лучшим первокурсником недели в своей конференции NCAA

17:50

Российский форвард был Виктор Лахин признан лучшим первокурсником недели в своей конференции NCAA. 20-летний россиянин выступает за университет «Цинциннати», сообщает сайт РФБ.

Лахин стал лучшим первокурсником прошлой недели в American Athletic Conference.

Напомним, что Лахин принял предложение университета «Цинциннати» летом прошлого года. До этого он играл за армейские команды — ЦСКА-ДЮБЛ, «ЦСКА-Юниор» и ЦСКА-2, но в суперлиге 1 провел всего 10 встреч.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/38742/viktor-laxin-priznan-luchshim-pervokursnikom-nedeli-v-svoej-konferencii-ncaa

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Иван Шитик все материалы автора
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