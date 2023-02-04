Йокич и Эмбиид признаны лучшим игроками января в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала лучших игроков января.

В Западной конференции таковым стал центровой «Денвера» Никола Йокич, а в Восточной — форвард «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.

В прошлом месяце Йокич помог своей команде одержать 12 побед в 16 матчах. 27-летний серб в среднем набирал по 24,0 очка, 11,6 подбора и 11,3 передачи.

«Севенти Сиксерс» в январе одержали 11 побед и потерпели 3 поражения. 28-летний камерунец набирал в среднем по 34,9 очка, делал 10,7 подбора и 1,6 блок-шота.

Лучшими тренерами января в Восточной и Западной конференциях признаны Док Риверс («Филадельфия») и Майкл Мэлоун («Денвер») соответственно.