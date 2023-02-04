Разыгрывающий «Далласа» Дончич избежал серьезной травмы

Разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич избежал серьезного повреждения в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Орлеана» (111:106), сообщает ESPN.

23-летний словенец травмировался в результате падения в третьей четверти и покинул площадку до конца матча.

Он пропустил сегодняшнюю тренировку и не сыграет против «Голден Стэйт». Точные сроки восстановления станут известны позже.

В этом сезоне Дончич сыграл в 47 матчах, набирая в среднем по 33,4 очка, делая 8,9 подбора и 8,2 передачи.