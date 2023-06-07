Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 00:22

Вогель возглавил «Финикс»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фрэнк Вогель.
Фото Global Look Press

«Финикс» объявил о назначении на пост главного тренера Фрэнка Вогеля. Он заменил Монти Уильямса, который был уволен после поражения во втором раунде плей-офф от «Денвера».

По информации ESPN, «Санс» подписали с тренером пятлетний контракт на 31 миллион долларов.

В тренерский штаб Вогеля вошли бывший ассистент генерального менеджера «Юты» Дэвид Фицдэйл и Кевин Янг, который был ассистентом Уильямса.

Последним клубом Вогеля был «Лейкерс», который он покинул в 2022 году. Под его руководством команда становилась чемпионом НБА в 2020 году.

баскетбол
НБА
БК Финикс Санс
0
Читайте также
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эдриан Гриффин официально стал главным тренером «Милуоки»
Новости
RSS RSS
Все новости