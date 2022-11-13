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Владелец «Бруклина» о возвращении Ирвинга: «Кайри есть над чем работать, он должен показать, что сожалеет»

Владелец «Бруклина» Цай ответил на вопрос о возвращении Ирвинга
Руслан Минаев
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Владелец «Бруклина» Джо Цай ответил на вопрос о сроках возвращения разыгрывающего Кайри Ирвинга.

«Кайри еще есть над чем работать. Он должен показать людям, что сожалеет о своем поступке. Есть важная деталь, которую многие люди упускают, — Ирвинг извинился только после того, как его отстранили», — цитирует Цая New York Post.

Клуб дисквалифицировал Ирвинга как минимум на 5 матчей за рекламный пост в социальных сетях с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише.

Позже клуб выдвинул несколько требований, которые игрок должен выполнить, если хочет вернуться в клуб: принес извинения, пожертвовал 500 тысяч долларов на благотворительность, прошел специальные курсы по профилактике антисемитизма и ненависти, а также встретился с лидерами еврейских общин Бруклина.

БК Бруклин Нетс
Кайри Ирвинг
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