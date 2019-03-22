"Вашингтон" уступил "Денверу", "Шарлотт" переиграл "Миннесоту"

"Вашингтон" проиграл "Денверу" в матче регулярного чемпионата НБА (108:113). Для "Наггетс" это пятая победа кряду.

В другой встрече "Шарлотт" на своем паркете одолел "Миннесоту" (113:106). "Тимбервулвз" потерпел пятое подряд поражение.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Денвер" - 108:113 (30:33, 23:28, 32:24, 23:28)

В: Бил (25), Брайант (22), Портис (18)

Д: Харрис (15 + 11 передач), Крэйг (15), Мюррей (15), Йокич (15), Миллсэп (15)

"Шарлотт" - "Миннесота" - 113:106 (25:25, 29:26, 27:27, 32:28)

Ш: Уокер (31), Монк (14), Лэмб (13 + 10 подборов)

М: Таунс (21 + 16 подборов), Уиггинс (20), Шарич (15)