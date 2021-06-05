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«Вашингтон» назначил женщину на пост главы аналитического отдела

04:47
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Новой главой аналитического отдела «Вашингтона» назначена Кэтрин Эванс. Как сообщает ESPN, она стала первой женщиной, получившей подобную должность в НБА.

Эванс будет отвечать за аналитику мужской, женской, юношеской команд, а также киберспортивного отдела.

Отмечается, что у Эванс есть докторская степень по биостатистике. Она обучалась в Гарварде. После учебы работала специалистом по обработке данных в Verily Life Sciences и директором по стратегическим исследованием в «Торонто».

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