«Вашингтон» назначил женщину на пост главы аналитического отдела
Новой главой аналитического отдела «Вашингтона» назначена Кэтрин Эванс. Как сообщает ESPN, она стала первой женщиной, получившей подобную должность в НБА.
Эванс будет отвечать за аналитику мужской, женской, юношеской команд, а также киберспортивного отдела.
Отмечается, что у Эванс есть докторская степень по биостатистике. Она обучалась в Гарварде. После учебы работала специалистом по обработке данных в Verily Life Sciences и директором по стратегическим исследованием в «Торонто».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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