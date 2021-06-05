«Клипперс» сравняли счет в серии с «Далласом»
«Клипперс» переиграли «Даллас» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА (104:97). Счет в серии стал равный — 3-3.
Самым результативным игроком встречи стал Кавай Леонард, набравший 45 очков.
Решающая игра в серии состоится 6 июня. Победитель встретится с «Ютой».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Шестой матч
«Даллас» — «Клипперс» — 97:104 (28:26, 17:22, 32:25, 20:31)
Д: Дончич (29 + 11 передач), Хардуэй (23), Марьянович (12).
К: Леонард (45), Джексон (25), Джордж (20 + 13 подборов).
Счет в серии: 3-3
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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