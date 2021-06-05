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«Клипперс» сравняли счет в серии с «Далласом»

06:45
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«Клипперс» переиграли «Даллас» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА (104:97). Счет в серии стал равный — 3-3.

Самым результативным игроком встречи стал Кавай Леонард, набравший 45 очков.

Решающая игра в серии состоится 6 июня. Победитель встретится с «Ютой».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«Даллас» — «Клипперс» — 97:104 (28:26, 17:22, 32:25, 20:31)

Д: Дончич (29 + 11 передач), Хардуэй (23), Марьянович (12).

К: Леонард (45), Джексон (25), Джордж (20 + 13 подборов).

Счет в серии: 3-3

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