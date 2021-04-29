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Трипл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» обыграть «Лейкерс»

05:25
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«Вашингтон» переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА (116:107). Разыгрывающий защитник «Уизардс» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл.

В других встречах «Нью-Йорк» выиграл у «Чикаго» (113:94), «Бостон» обыграл «Шарлотт» (120:111), «Майами» взял верх над «Сан-Антонио» (116:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Лейкерс» — 116:107 (31:35, 30:20, 29:22, 26:30)

В: Бил (27), Уэстбрук (18 + 18 подборов + 14 передач), Лень (18).

Л: Дэвис (26), Драммонд (17 + 11 подборов), Маклемор (16).

"Нью-Йорк" - «Чикаго» — 113:94 (32:19, 20:29, 24:27, 37:19)

Н: Рэндл (34), Барретт (22), Буллок (13), Куикли (13).

Ч: Вучевич (26 + 18 подборов), Маркканен (14), Темпл (12), Уайт (12).

«Бостон» — «Шарлотт» — 120:111 (39:19, 19:28, 30:33, 32:31)

Б: Браун (38), Тейтум (35), Несмит (15).

Ш: Грэм (25), Бриджес (19), Вашингтон (19), Зеллер (16).

«Майами» — «Сан-Антонио» — 116:111 (31:20, 24:34, 27:20, 34:37)

М: Батлер (29), Адебайо (21 + 11 подборов), Нанн (18), Драгич (18), Дедмон (18).

С: Мюррэй (22 + 10 подборов + 11 передач), Дерозан (20), Уокер (18).

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