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«Кливленд» проиграл «Орландо», «Филадельфия» выиграла у «Атланты»

04:49
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«Кливленд» проиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (104:109). «Кавальерс» потерпели четвертое поражение кряду.

В другой встрече «Филадельфия» выиграла у «Атланты» (127:83). «Сиксерс» одержали вторую победу подряд, а «Хокс» потерпели второе поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Орландо» — 104:109 (16:26, 28:24, 17:32, 43:27)

К: Гарлэнд (25 + 10 передач), Осман (19), Аллен (17 + 13 подборов).

О: Харрис (19), Энтони (18), Окики (18).

«Филадельфия» — «Атланта» — 127:83 (37:17, 30:22, 26:24, 34:20)

Ф: Сет Карри (20), Харрис (17), Эмбиид (17).

А: Коллинз (21), Хилл (14), Мэйс (11).

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