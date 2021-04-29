«Кливленд» проиграл «Орландо», «Филадельфия» выиграла у «Атланты»
04:49
«Кливленд» проиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (104:109). «Кавальерс» потерпели четвертое поражение кряду.
В другой встрече «Филадельфия» выиграла у «Атланты» (127:83). «Сиксерс» одержали вторую победу подряд, а «Хокс» потерпели второе поражение кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Кливленд» — «Орландо» — 104:109 (16:26, 28:24, 17:32, 43:27)
К: Гарлэнд (25 + 10 передач), Осман (19), Аллен (17 + 13 подборов).
О: Харрис (19), Энтони (18), Окики (18).
«Филадельфия» — «Атланта» — 127:83 (37:17, 30:22, 26:24, 34:20)
Ф: Сет Карри (20), Харрис (17), Эмбиид (17).
А: Коллинз (21), Хилл (14), Мэйс (11).
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