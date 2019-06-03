В НБА могут отказаться от слова "владелец" из-за ассоциаций с рабством и расизмом

Клубы НБА обсуждают возможность отказа от термина "владелец", сообщает Fox Sports. Причина - ассоциации с рабовладельческим строем и расовой сегрегацией. Большая часть игроков НБА, включая главных звезд - темнокожие, и слово "владелец" может являться оскорбительным.

Так против слова "владелец" выступает ведущий игрок "Голден Стэйт", трекхратный чемпион НБА Дрэймонд Грин, предлагающий использовать термин "председатель правительства" или "руководитель".

Некоторые клубы вроде "Филадельфии" и "Клипперс" уже отказались от термина "владелец".