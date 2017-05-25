Уэйд продлит контракт с "Чикаго"

Защитник "Чикаго" Дуэйн Уэйд собирается продлить контракт с клубом на год, утверждает The Chicago Tribune. 35-летний ветеран воспользуется соответствующей опцией в соглашении и заработает за следующий сезон 23,8 миллиона долларов.

Уэйд перебрался в "Чикаго" минувшим летом после 13 лет в "Майами". В завершившемся сезоне он принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 22,0 очка, делая 5,4 подбора и 4,6 передачи.

Окончательное решение по поводу контракта Уэйд должен принять до 27 июня.