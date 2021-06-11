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Уайт из-за травмы пропустит подготовку к следующему сезону НБА

05:11
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«Чикаго» объявил, что разыгрывающий защитник Коби Уайт получил травму. 21-летний американец травмировал левое плечо во время занятий, связанных с баскетболом.

Игроку была сделана операция. На восстановление потребуется минимум 4 месяца, поэтому он пропустит подготовку к следующему сезону. Регулярный чемпионат НБА в сезоне-2021/22 стартует 19 октября.

В прошедшем регулярном чемпионате НБА Уайт сыграл 69 матчей, набирая в среднем по 15,1 очка, 4,8 передачи и 4,1 подбора.

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Евгений Козинов все материалы автора
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