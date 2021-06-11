Уайт из-за травмы пропустит подготовку к следующему сезону НБА
«Чикаго» объявил, что разыгрывающий защитник Коби Уайт получил травму. 21-летний американец травмировал левое плечо во время занятий, связанных с баскетболом.
Игроку была сделана операция. На восстановление потребуется минимум 4 месяца, поэтому он пропустит подготовку к следующему сезону. Регулярный чемпионат НБА в сезоне-2021/22 стартует 19 октября.
В прошедшем регулярном чемпионате НБА Уайт сыграл 69 матчей, набирая в среднем по 15,1 очка, 4,8 передачи и 4,1 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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