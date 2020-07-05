У трех баскетболистов «Майами Хит» обнаружен коронавирус

Три баскетболиста «Майами Хит» заразились коронавирусом, сообщает Miami Herald.

Двоих зараженных выявили на прошлой неделе после общекомандного тестирования в НБА. Заболевание еще у одного игрока было обнаружено после того, как 3 июня «Майами» закрыл тренировочную базу в качестве меры предосторожности.

Зараженных баскетболистов перевели на карантин и изолировали от команды. Они не поедут с остальными игроками «Майами» в Орландо, где будут проведены игры после возобновления сезона НБА. Тем не менее они смогут присоединиться к команде позже.

Отметим, что ранее НБА раскрыла имя одного из заразившихся баскетболистов «Хит». Им стал Деррик Джонс. Имена остальных спортсменов, сдавших положительный тест на коронавирус, не называются. Сообщается, что это игроки ротации.