Трипл-дабл Хардена и 34 очка Уэстбрука не спасли «Хьюстон» от поражения

«Хьюстон» на своем паркете проиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (118:119). Разыгрывающий защитник «Рокитс» Расселл Уэстбрук стал самым результативным игроком встречи, набрав 34 очка.

В других встречах «Детройт» на выезде выиграл у «Нью-Орлеана» (105:103), «Милуоки» одержал победу над «Орландо» (110:101), а «Чикаго» уступил «Торонто» (92:93).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Детройт» — 103:105 (29:25, 24:22, 21:34, 29:24)

Н: Ингрэм (31), Холидэй (20).

Д: Роуз (21), Гэллоуэй (16), Кеннард (14).

«Милуоки» — «Орландо» — 110:101 (31:20, 21:20, 28:33, 30:28)

М: Адетокунбо (32 + 15 подборов), Миддлтон (20), Дивинченцо (12).

О: Фурнье (26), росс (23), Огастин (13), Фульц (13).

«Хьюстон» — «Сакраменто» — 118:119 (28:32, 36:27, 29:35, 25:25)

Х: Уэстбрук (34), Харден (27 + 10 передач), Капела (13 + 17 подборов).

С: Хилд (26), Барнс (19), Бьелица (17).

«Чикаго» — «Торонто» — 92:93 (30:30, 21:19, 20:22, 21:22)

Ч: Лавин (20 + 11 подборов), Гаффорд (14), Картер (14).

Т: Сиакам (22), Пауэлл (17), Ибака (11 + 14 подборов).

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков