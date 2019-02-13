Трипл-дабл Джеймса не спас "Лейкерс" от поражения

"Атланта" на своем паркете переиграла "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА (117:113). Трипл-дабл в составе команды из Лос-Анджелеса отметился Леброн Джеймс.

В другой встрече "Орландо" обыграл "Нью-Орлеан" благодаря дабл-даблу Николы Вучевича.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" - "Лейкерс" - 117:113 (38:32, 27:37, 35:26, 17:18)

А: Янг (22 + 14 передач), Коллинз (22), Принс (17)

Л: Джеймс (28 + 11 подборов + 16 передач), Ингрэм (19), Кузма (19)

"Нью-Орлеан" - "Орландо" - 88:118 (17:39, 29:24, 15:29, 27:26)

Н: Мур (19), Холидэй (16), Рэндл (15)

О: Вучевич (25 + 17 подборов), Фурнье (22), Гордон (20), Айзек (20)