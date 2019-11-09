«Торонто» потерял Лаури из-за перелома пальца левой руки

Разыгрывающий «Торонто» Кайл Лаури получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеаном» (122:104). Как сообщает ESPN, у него диагностирован перелом большого пальца левой руки, хотя некоторое время он продолжал играть и с повреждением. Сроки восстановления будут определены после дополнительного обследования.

Отметим, что в межсезонье Лаури перенес операцию на пальце, но новая травма со старой не связана.