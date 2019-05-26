"Торонто" обыграл "Милуоки" и вышел в финал НБА

"Торонто" выиграл у "Милуоки" в шестом матче полуфинала плей-офф НБА. Команда победила в серии со счетом 4-2 и пробилась в финал.

В составе победителей самым результативным стал Кавай Леонард - 27 очков, 17 подборов и 7 передач. У "Милуоки" лучшим снайпером стал Яннис Адетокумбо: 21 очко, 11 подборов и 4 передачи.

В финале команда сыграет с "Голден Стэйт". Для "Торонто" это будет первый финал в истории.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Шестой матч

"Торонто" - "Милуоки" - 100:94 (18:31, 25:19, 28:26, 29:18)

Счет в серии: 4-2

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