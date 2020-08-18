«Торонто» обыграл «Бруклин» в первом матче серии

В матче первого раунда плей-офф НБА «Торонто» победил «Бруклин» (134:110). Команда повела в серии со счетом 1-0.

В составе победителей самым результативным стал Фред Ванвилт — 30 очков и 11 результативных передач. У «Бруклина» с 26 очками лучшим снайпером стал Тимоте Луваву-Кабарро.

Следующий матч состоится 19 августа. Начало в 20.30 по московскому времени.

НБА. Плей-офф

Восток. Первый раунд

Первый матч

«Торонто» — «Бруклин» — 134:110 (37:20, 36:31, 22:35, 39:24)

Счет в серии: 1-0