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24 апреля, 23:49

Стив Нэш оценил вероятность участия Бена Симмонса в четвертом матче «Бруклина» в серии с «Бостоном»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш рассказал о состоянии разыгрывающего Бена Симмонса перед четвертым матчем серии первого раунда плей-офф против «Бостона».

«Я думаю, его выход на площадку возможен, но я пока не уверен в этом. Как я уже говорил, это необычная ситуация. Бен пропустил 9 месяцев, а потом получил травму, из-за которой выбыл на два месяца. Это не тот случай, когда можно провести три тренировки, чтобы быть готовым к игре.
Нужно оценить, насколько он способен адаптироваться к окружающей среде. Сейчас ситуация отличается от регулярного сезона, так что нужно учитывать ряд важных факторов», — приводит SNY слова Нэша.

Четвертый матч между «Бруклином» и «Бостоном» пройдет 26 апреля, начало — в 2.00 (мск). Счет в серии — 3-0 в пользу «Селтикс».

БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
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