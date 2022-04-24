Стив Нэш оценил вероятность участия Бена Симмонса в четвертом матче «Бруклина» в серии с «Бостоном»

Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш рассказал о состоянии разыгрывающего Бена Симмонса перед четвертым матчем серии первого раунда плей-офф против «Бостона».

«Я думаю, его выход на площадку возможен, но я пока не уверен в этом. Как я уже говорил, это необычная ситуация. Бен пропустил 9 месяцев, а потом получил травму, из-за которой выбыл на два месяца. Это не тот случай, когда можно провести три тренировки, чтобы быть готовым к игре.

Нужно оценить, насколько он способен адаптироваться к окружающей среде. Сейчас ситуация отличается от регулярного сезона, так что нужно учитывать ряд важных факторов», — приводит SNY слова Нэша.

Четвертый матч между «Бруклином» и «Бостоном» пройдет 26 апреля, начало — в 2.00 (мск). Счет в серии — 3-0 в пользу «Селтикс».