Эмбиид принял решение отложить операцию на травмированном пальце до конца сезона

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид получил травму. МРТ-обследование подтвердило разрыв связки большого пальца правой руки, сообщает ESPN.

Игроку потребуется операция, однако процедура будет отложена до конца нынешнего сезона по решению самого Эмбиида.

После четвертого матча серии первого раунда плей-офф против «Торонто» (102:110, 3-1) центровой признался, что травма влияла на его броски, передачи и подборы.