«Детройт» победил «Торонто». Дюрен оформил дабл-дабл

«Детройт» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:104. Для «Рэпторс» это поражение стало пятым подряд. Центровой Джейлен Дюрен оформил дабл-дабл, став самым результативным игроком встречи.

В другой встрече «Орландо» одержал победу над «Бруклином» — 114:106.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Бруклин» — 114:106 (33:16, 28:38, 32:23, 21:29)

О: Банкеро (21), Картер (15), Саггс (14), Ф. Вагнер (14), Г. Харрис (13).

Б: Томас (21), Бриджес (17), Шредер (13), К. Джонсон (13).

«Детройт» — «Торонто» — 113:104 (32:27, 20:30, 31:22, 30:25)

Д: Дюрен (24 + 23 подбора), Каннингем (19), Стюарт (15), Айви (14), Фонтеккьо (12).

Т: Куикли (25), Олиник (19), Б. Браун (17), Нвора (12).