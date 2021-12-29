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Стефен Карри первым в истории НБА забросил 3000 трехочковых

08:21
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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, забросившим 3000 трехочковых.

Баскетболист забросил рекордный бросок в игре регулярного чемпионата против «Денвера». Также 33-летний американец повторил свою рекордную серию по количеству игр подряд с как минимум одним точным трехочковым (157).

Стефен Карри является рекордсменом по количеству точных трехочковых в истории НБА. 15 декабря он побил рекорд, который принадлежал Рэю Аллену (2973).

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Иван Торопцев все материалы автора
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