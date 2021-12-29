Стефен Карри первым в истории НБА забросил 3000 трехочковых
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, забросившим 3000 трехочковых.
Баскетболист забросил рекордный бросок в игре регулярного чемпионата против «Денвера». Также 33-летний американец повторил свою рекордную серию по количеству игр подряд с как минимум одним точным трехочковым (157).
Stephen Curry now has 3,000 career 3-pointers, the first player to reach the mark in NBA history. He has made a 3-pointer in 157 straight games, tying himself for the longest streak all-time. pic.twitter.com/Rl7m6AEJV5— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 29, 2021
Стефен Карри является рекордсменом по количеству точных трехочковых в истории НБА. 15 декабря он побил рекорд, который принадлежал Рэю Аллену (2973).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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