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Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Голден Стэйт»

08:37
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«Денвер» обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 89:86.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 23 очка. Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил дабл-дабл, набрав 22 очка и сделав 18 подборов.

В параллельном матче «Сакраменто» победил «Оклахому».

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Денвер» — 86:89 (16:31, 20:29, 25:14, 25:15)

Г: Карри (23), Э. Уиггинс (21), Пэйтон (11)

Д: Йокич (22 + 18 подборов), Бартон (21), Ннаджи, Риверс, Хайлэнд (все трое — 8)

«Сакраменто» — «Оклахома» — 117:111 (32:34, 29:23, 26:24, 30:30)

С: Хэлибертон (24 + 10 передач), Хилд (21), Барнс (17)

О: Гилджес-Александер (33), Дорт (19), А. Уиггинс (14)

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Иван Торопцев все материалы автора
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