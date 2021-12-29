Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Голден Стэйт»
«Денвер» обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 89:86.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 23 очка. Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил дабл-дабл, набрав 22 очка и сделав 18 подборов.
В параллельном матче «Сакраменто» победил «Оклахому».
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Денвер» — 86:89 (16:31, 20:29, 25:14, 25:15)
Г: Карри (23), Э. Уиггинс (21), Пэйтон (11)
Д: Йокич (22 + 18 подборов), Бартон (21), Ннаджи, Риверс, Хайлэнд (все трое — 8)
«Сакраменто» — «Оклахома» — 117:111 (32:34, 29:23, 26:24, 30:30)
С: Хэлибертон (24 + 10 передач), Хилд (21), Барнс (17)
О: Гилджес-Александер (33), Дорт (19), А. Уиггинс (14)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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